Uitgerekend op de avond dat FC Barcelona koploper zou moeten worden, ging het donderdag helemaal mis voor de Catalaanse grootmacht. Ronald Koeman werd naar de tribunes gestuurd en - belangrijker nog - tegen Granada werd een 1-2 nederlaag geleden. Er heerst ongeloof in de Spaanse media over de even dramatische als bizarre avond die Barcelona beleefde.