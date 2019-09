Ziedende bondscoach Israël laat eigen spelers huilen

Enkele uren voor zijn 51e verjaardag ging Herzog in de kleedkamer zo tekeer tegen zijn spelers, dat enkelen van hen volgens Israëlische media zelfs in huilen uitbarstten. Herzog uitte zijn woede ook door tegen bidons en een tafel te schoppen.

„We zijn niet professioneel genoeg”, had Herzog kort daarvoor al zichtbaar gepikeerd voor de Israëlische tv gezegd. „Als ik zie hoe we die drie tegengoals krijgen, dat is horror. We praten steeds over onze droom, deelname aan het EK. Maar dan moet je het wel op het veld laten zien. En niet zulke domme fouten maken en verliezen.”

Israël gaf in Ljubljana een voorsprong van 2-1 uit handen. In de laatste minuut kopte Benjamin Verbic de winnende treffer binnen voor Slovenië. Bij winst had Israël een grote stap gezet richting het EK, maar nu zijn de kansen flink geslonken. Herzog, die ruim honderd interlands speelde voor Oostenrijk, is sinds 2018 bondscoach.