Deense helden van ’84 en ’92 zien iets moois ontstaan: ’Het is echt mogelijk’

De teamspirit is enorm bij de Denen, die in het toernooi zijn gegroeid. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - In Denemarken heerst een echte EK-koorts door de aansprekende wijze waarop de nationale ploeg in het toernooi is gegroeid. Steeds vaker wordt het huidige Deense team, dat vanavond in het verre Baku de kwartfinale van EURO 2020 speelt tegen Oranje-bedwinger Tsjechië, in één adem genoemd met de twee eerdere gouden lichtingen. Maar hoe kijken de Deense helden van het EK’84 en het EK’92 zélf aan tegen dit Deense elftal?