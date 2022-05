Vivianne Miedema hakt knoop door: spits blijft bij Arsenal

In vijf seizoenen bij Arsenal maakte ze 117 doelpunten. Miedema is niet alleen topscorer aller tijden in Oranje (92 doelpunten in 108 interlands), maar ze heeft ook de meeste goals gemaakt in de Women’s Super League, de Engelse voetbalcompetitie voor vrouwen. De Nederlandse werd in 2019 met Arsenal kampioen van Engeland.

"Ze heeft met al die topclubs gepraat en er lang over nagedacht. Maar Vivianne is selectief, het moet bij haar passen"

„Ik denk dat het mooiste aan het voetbal is om met een team en met mensen om je heen iets op te bouwen waar je echt bij wil horen”, zegt Miedema. „Ik heb het gevoel dat het winnen van titels met Arsenal veel meer voor mij zal betekenen dan dat ik ze op dit moment met een andere club zou winnen. En dat is natuurlijk wat ik met Arsenal hoop te bereiken.”

Volgens haar manager Leoni Blokhuis heeft Miedema de afgelopen weken met een groot aantal topclubs gepraat. „Er was heel veel interesse, ze kon letterlijk naar alle clubs toe. Ze heeft met al die topclubs gepraat en er lang over nagedacht. Maar Vivianne is selectief, het moet bij haar passen. Ze voelt zich heel erg thuis in Londen en de club gaat investeren om stappen te maken. Vivianne zegt: ik ben hier nog niet klaar. Daarom heeft ze bijgetekend.”

Geen kampioenschap

Arsenal eindigde dit seizoen 1 punt achter Chelsea als tweede in de competitie. In de FA Cup werd de ploeg van Miedema in de halve finales uitgeschakeld door Chelsea.

De spits won in 2017 met Oranje het EK in eigen land. Twee jaar later bereikten de ’Leeuwinnen’ in Frankrijk de WK-finale, waarin de Amerikaanse vrouwen met 2-0 te sterk waren. Komende zomer verdedigen de Nederlandse voetbalsters in Engeland hun Europese titel.