Twijfels rond Daley Blind en Brian Brobbey voor Europa League

„Hij vertelde me zaterdag op de training dat hij er niet klaar voor was. We moeten dus even afwachten hoe hij herstelt”, zei de coach na de zege op FC Groningen (3-1).

Blind liep woensdag een lichte knieblessure op tijdens het bekerduel met sc Heerenveen.

Ook achter de naam van Brian Brobbey staat nog een vraagteken. De spits raakte afgelopen week geblesseerd op een training. Hij miste het bekerduel met Heerenveen en zat ook niet bij de selectie voor het duel van zondag met FC Groningen.