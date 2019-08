’Het komt goed met De Ligt’

„In Italië is voetbal meer dan elders in Europa een sport van momenten. Daarmee wordt De Ligt snel geconfronteerd. Voor hem als verdediger is het belangrijk geen goals tegen te krijgen. Belangrijker dan het verzorgen van de opbouw of doorschuiven naar het middenveld. Zolang zijn directe tegenstander, de spits niet scoort, speelt hij een 7. Scoort zijn mannetje, dan ontstaat er discussie en krijgt hij een onvoldoende. Hoe goed hij ook speelt.”

„De Serie A blijft moeilijk voor een verdediger omdat veel spitsen niet meer dan een klein gaatje of de minste kans nodig hebben om te scoren. De Ligt zal zich iets meer moeten focussen op verdedigen en alert zijn voor een andere manier van spelen dan bij Ajax. Voor een Nederlandse verdediger - van nature gewend mee te voetballen - is dat een lastige overgang. De Ligt gaat fouten maken, maar met zijn kwaliteiten, z’n uitstraling en persoonlijkheid moet het goedkomen met hem bij Juventus.”

De Ligt arriveert bij het trainingscomplex van Juventus. Ⓒ AFP

Bekijk ook: De Ligt begint Serie A zonder trainer