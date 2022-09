Valentijn Driessen: ’De spilzucht van de Nederlandse clubs is alarmerend’

Premium Voetbal

PSV mist een goede loodgieter

De jubel over het behoud van Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré in de hectische laatste dagen van de transferwindow is snel verstomd bij PSV. Met de twee sterkhouders aan boord denkt PSV na vier titelloze jaren weer kans te maken op het kampioenschap, maar bij de eerste de beste serieuze test in de Eredi...