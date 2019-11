Ronaldinho laat zich zien in Zaandam. Ⓒ JDL Fotografie

ZAANDAM - Nederland voelt als ’thuiskomen’. Dat zegt Ronaldo de Assís Moreira, kortweg Ronaldinho, niet omdat hij zoveel van tulpen of haring happen houdt, maar omdat Nederland een hotspot is voor de internationale straatvoetbalcultuur. De Zaanse ’probleemwijk’ Poelenburg was dinsdag voor even Porto Alegre.