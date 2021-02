Invallers redden PSV en trainer Roger Schmidt tegen Vitesse

Onder toeziend oog van voormalig PSV-trainers Phillip Cocu en Guus Hiddink had Schmidt besloten om een flink aantal basisspelers niet in de startopstelling te zetten. Zo zaten Philipp Max, Jordan Teze, Götze en Malen allen op de reservebank. De Duitse oefenmeester wilde met een ’frisse ploeg’ tegen Vitesse aantreden, in een 5-3-2-systeem.

Na vier minuten lag de bal echter al in het netje achter sluitpost Yvon Mvogo. Een fraaie aanval van de Arnhemmers, met meerdere keren één keer raken, eindigde bij spits Armando Broja, die koel afrondde: 0-1.

Armando Broja haalt uit voor de 0-1. Ⓒ ANP/HH

Foutenfestival

Na 14 minuten zwijnde Remko Pasveer, toen de voormalig PSV-sluitpost zich verslikte in Yorbe Vertessen, die hem de bal afsnoepte. Maar de jonge PSV-aanvaller besloot voor een praktisch leeg doel de bal halfslachtig met links te raken. Dit had de gelijkmaker moeten zijn.

In de 28e minuut ging Rosario hopeloos de mist in. Broja pakte de bal kinderlijk eenvoudig van hem af, passeerde Mvogo, maar schoot met links voor open doel op de paal. Daar kwamen de Eindhovenaren en Rosario heel erg goed weg. Zahavi had niet veel later, nu na weer geklungel achterin bij Vitesse, de gelijkmaker op de schoen, maar stuitte op Pasveer. Hij had de bal overigens breed kunnen leggen op de geheel vrijstaande Adrian Fein, maar besloot voor eigen succes te gaan. Het eerste half uur was in ieder geval een foutenfestival in het Philips Stadion.

Penalty?

Het leed van de Eindhovenaren leek nog erger te worden, Broja ging in een sprintduel met Erick Gutierrez binnen de zestienmeter liggen, waarna arbiter Kuipers de bal op de stip legde. De VAR liet hem echter kijken en Kuipers draaide de penalty om in een vrije trap net buiten de zestien. De scheidsrechter besloot tevens een rode kaart op zak te houden. Ousmane Tannane knalde de vrije trap in de hoek, waar Mvogo redde. Via via werd in de rebound werd weer de paal door Vitesse (Tannane) geraakt. Het had ook zo ongeveer 3-4 kunnen staan met rust, maar het bleef 0-1.

PSV-trainer Roger Schmidt Ⓒ ANP/HH

Schmidt draaide het in de rust toch maar weer om: Max en Malen kwamen in het veld voor Adrian Fein en Gutierrez. Riechedly Bazoer voorkwam voor het doel van Vitesse een kwartier na rust de gelijkmaker, na een pegel van Zahavi. PSV, met inmiddels Ryan Thomas en Götze in de ploeg, begon wat meer aan te dringen. Zo pegelde Max op de voeten van Pasveer, een minuut later legde Zahavi af op Malen, die hard uithaalde in de 66e minuut: 1-1.

Götze

Het elftal van Schmidt oogde na de theepauze met de wissels sowieso een stuk frisser en speelde op dat moment beter dan Vitesse. Malen liet zien dat hij eigenlijk onmisbaar is, bij twee goede kansen was hij betrokken, al had de aanvaller zeker bij de tweede misschien wel moeten scoren. Ook Zahavi stuitte voor de zoveelste keer op Pasveer.

Maar de invallers deden het toch voor PSV. Thomas stuurde Malen diep en die vond weer Götze bij de eerste paal: 2-1 in de 87e minuut. Een minuut later werd het duel beslist. Zahavi mocht alleen op Pasveer af en nu was hij eens niet zelfzuchtig. De bal ging breed op Götze en dat betekende de 3-1 en de beslissing in de wedstrijd.

Mario Götze klaar om in te vallen. Hij scoorde twee keer. Ⓒ ANP/HH

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie