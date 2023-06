Premium Het beste van De Telegraaf

’Hiphop brengt meer mensen samen dan welk geloof dan ook’ ’Mister Breaking’ Menno van Gorp: ’Het is kunst, cultuur en een lifestyle’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

’Mister Breaking’ Menno van Gorp vertoont zijn kunsten tijdens de Europese Spelen in het Poolse stadje Nowy Sacz. Ⓒ Soenar Chamid

NOWY SACZ - Menno van Gorp vindt het wel ’grappig’ als hij, gezien zijn indrukwekkende staat van dienst, Mister Breaking van Nederland wordt genoemd. Natuurlijk is hij blij dat zijn sport nu officieel olympisch is. Maar breakdance (ingewijden spreken van breaking) is volgens Van Gorp (34) veel meer dan een sport. „Het is ook een kunstvorm, een cultuur en een lifestyle van een wereldwijde community.”