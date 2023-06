Griekspoor is Ymer weer de baas op eigen bodem

Griekspoor en Ymer stonden voor de tweede keer dit seizoen tegenover elkaar op Nederlandse bodem. Eerder dit jaar was de Nederlander tijdens de ABN Amro Open in Rotterdam te sterk na twee intense sets (7-6(7) 7-5).

De eerste set verliep dit keer een stuk makkelijker voor Griekspoor. Hij brak de Zweed al snel en maakte het zijn tegenstander continu lastiger op zijn service dan andersom. Eind tweede set dwong de nummer 38 van de wereld nog een break af en zo werd het 6-2.

Griekspoor dwong vervolgens bij 2-2 in de tweede set een 0-40 voorsprong af, alleen rechtte Ymer net op tijd zijn rug, waardoor de break uitbleef. Vervolgens kreeg de door Robin Haase gecoachte Zweed een kans en die benutte hij direct. Ondanks nog een paar breekkansen gaf Ymer die voorsprong niet meer weg en moest de derde set de beslissing brengen.

Ondanks het setverlies liet Griekspoor zich niet van de wijs brengen en brak hij Ymer net als in de eerste set al aan het begin. Ymer bleek niet meer in staat die achterstand te repareren en dus gaat Griekspoor naar de volgende ronde op het grastoernooi.

Niet doorgedrukt

„Vanaf het eerste moment retourneerde en serveerde ik goed. Ik drukte alleen niet door in het begin van de tweede set”, aldus Griekspoor. „Bij 2-2 had ik 0-40 op zijn service en toen had ik moeten doordrukken. En daarna speelde ik één mindere game. Maar al met al was het een prima wedstrijd voor de eerste keer op gras. De eerste wedstrijd is altijd lastig.”

Griekspoor (26), een groot liefhebber van gravel, is het gras steeds meer gaan omarmen. „Ik geniet van grastennis en vind het echt leuk. Hopelijk kan ik vijf weken op gras in actie komen”, blikte Griekspoor vooruit op de komende weken.

„Grastennis is wat speelser en je kunt wat meer naar voren tennissen. Op gravel sta ik vier of vijf meter achter de lijn bij het slaan van de return, hier sta ik voor de lijn. En ik vind het leuk om af en toe service-volley te spelen.”

Dubbelpartner

Dat zag ook zijn dubbelpartner Robin Haase, die als coach in de box van Ymer zat. „Vooraf heb ik het er met Robin over gehad en hij wilde zich wat terughoudend gedragen. Maar ik vond het prima en heb geen last van hem gehad. Ymer kent mij ook goed.”

Griekspoor genoot ervan om weer voor eigen publiek te kunnen spelen. Het is dinsdag druk op het Autotron, vooral ook omdat de Amerikaanse Venus Williams in actie komt.

„Ik vind het leuk voor thuispubliek te spelen”, aldus Griekspoor, die ook een groep van zo’n twintig luidruchtige fans had opgetrommeld. „Dat zijn jongens die altijd stonden te schreeuwen als ik in Zandvoort competitie speelde en die heb ik binnengelaten. Ze hebben zich flink laten horen.”