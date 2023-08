Andries Jonker leeft mee met huilende Daniëlle van de Donk: ’Vooral vervelend voor haar’

Na afloop waren er dan ook tranen bij de Van de Donk tijdens de nabespreking op het veld. „Het is vervelend. Het is vooral vervelend voor haarzelf”, aldus bondscoach Andries Jonker, die tegen de Spanjaarden dus wat zal moeten wijzigen op zijn middenveld, tegenover de NOS.

Waar hij niks hoeft te wijzigen, is onder de lat. Keepster Daphne van Domselaar kreeg na afloop de complimenten, terwijl Jonker kritisch was over de rest van het spel van Oranje. „Vooral in de eerste helft was het hangen en wurgen, soms met de billen tegen elkaar geknepen. We gaven de bal zo vaak weg, dan moeten ze wel gevaarlijk worden, maar gelukkig hebben we een topkeeper. Vandaag heeft ze echt laten zien dat ze een toptalent is. Dat wisten we wel, maar het is altijd fijn als dat bevestigd wordt.”

Over de tweede helft was Jonker meer te spreken. „We waren daarin rustiger aan de bal. Dat was ook de boodschap in de rust, dat we tegen onszelf speelden in plaats van tegen Zuid-Afrika.”