Vader Jos: ’Dit is wat de Formule 1 nodig heeft’

„We vlogen elkaar allemaal in de armen”, aldus de voormalige Formule 1-coureur. „Dit is hoe de Formule 1 moet zijn en wat de sport nodig heeft. Leclerc moet Max daar gewoon de ruimte geven. Als ze hier een straf voor zouden geven, zou de Formule 1 helemaal kapot gaan. Ik snap dat Leclerc teleurgesteld is, maar dit hoort ook bij de sport.”

Hoewel het kamp-Verstappen de ontwikkelingen bij Red Bull en Honda nauwlettend in de gaten houdt, verdreef de verrassende zege in Oostenrijk alle gesprekken en verhalen over de toekomst even naar de achtergrond. Jos Verstappen: „Dit is een kort circuit met weinig grip, daar presteert Red Bull meestal wel. En Max was zo waanzinnig goed. Dat hij zo hard ging tijdens de race was niet normaal. Echt niet normaal! Hij heeft het verdiend. Zo mooi voor al die Nederlanders en voor de mensen van Honda. De tranen rolden ook bij hen over de wangen.”

