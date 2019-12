„Badr kwam heel rustig op me over”, zegt Robin van Persie.

In aanloop naar het titelgevecht tussen Rico Verhoeven en Badr Hari spart Telesport in ’Vijf Ronden Met’ met een bekende volger of fan van het kickboksen. Vandaag vijf vragen aan Robin van Persie, die niet kan wachten tot de bel van de eerste ronde.