Kevin Blom fluit komend weekeinde niet in Eredivisie

De arbiter is in opspraak geraakt nadat De Telegraaf zondag onthulde dat de Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal (BSBV) een intern onderzoek is gestart vanwege ’buitenproportionele uitgaven’.

Of Blom door de KNVB in bescherming wordt genomen, is niet duidelijk. Arbiters hebben af en toe een vrij weekeinde.

Volgende week keert de 46-jarige scheidsrechter uit Gouda weer terug op het veld. Hij fluit dan het bekerduel tussen FC Emmen en FC Groningen, zo is al duidelijk.

Blom zou als bestuurslid (inmiddels is hij opgestapt) ten onrechte advocaatkosten van ruim 29.000 euro hebben laten betalen door de BSBV. Ook zou hij volgens aantijgingen voor 7.000 euro omstreden kosten hebben gedeclareerd. Het nieuwe bestuur neemt daarom de financiële handel en wandel van Blom onder de loep.