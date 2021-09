Donyell Malen schiet Dortmund naar winst op Sporting

En zo heeft naast Ajax ook Dortmund de volle honderd procent-score uit de eerste twee Champions League-wedstrijden. De eerste ’vorentscheidung’ is zodoende een feit in Groep C. Ajax en Borussia Dortmund op zes punten, Besiktas en Sporting Lissabon op nul. Eerder op de dinsdag versloeg Ajax de Turken in de Johan Cruijff ArenA met 2-0.

Malen schoot tien minuten voor rust beheerst raak, nadat hij was weggestuurd door Jude Bellingham. De Oranje-international zag een kwartier voor tijd een tweede doelpunt nog afgekeurd worden. Kort daarop werd hij vervangen door Reinier.

