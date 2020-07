Alsnog straf voor Lewis Hamilton, Max Verstappen start als tweede

Hamilton zou tijdens de kwalificatie op zaterdag bij een gele vlag-situatie geen snelheid hebben verminderd. Zaterdag werd hij ’vrijgesproken’ door de stewards, omdat er sprake zou zijn van conflicterende signalen. Hamilton zou namelijk ook een groen lichtsignaal hebben gezien.

Een dag later ging het team van Verstappen, Red Bull Racing, in beroep tegen die uitspraak. Het team wees op on-board-beelden vanuit de auto van Hamilton. Die waren volgens de stewards zaterdag nog niet in hun bezit.

Verstappen start nu naast Valtteri Bottas op de eerste startrij, de tweede rij wordt bezet door Lando Norris (McLaren) en Alexander Albon (Red Bull Racing). Vorig jaar profiteerde Verstappen op zondag ook van een gridstraf van Hamilton en klom hij ook op van de derde naar de tweede plek.