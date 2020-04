Superscout De Visser: ’Als ik corona krijg dan is het afgelopen met me’

Ⓒ Rias Immink & BSR AGENCY

AMSTERDAM - Een van de meest krasse knarren in de voetballerij is Piet de Visser, die op zijn 85e als voetbalscout nog de hele wereld rondreist op zoek naar onontdekt talent. De geboren Zeeuw kreeg het in zijn leven door slokdarmkanker en hartproblemen zwaar te verduren, maar zijn passie voor de bal heeft de voetbalfanaat altijd op de been gehouden. Door de coronapandemie is nu ook de vrije vogel, die normaal vliegtuig in en uitstapt met zijn astronautenvoeding, aan huis gebonden.