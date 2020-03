Wüst: ’Nu eerst maar een wijntje met mijn vriendin’

De 33-jarige Brabantse wil ook bij de wereldbekerfinale komend weekeinde in Heerenveen nog schitteren. „Maar ik ga hier nog wel even een wijntje drinken met mijn vriendin Letitia de Jong en mijn ouders”, sprak de vijfvoudig olympisch kampioene met pretoogjes. „Deze wereldtitel zegt me veel, ik vind het echt heel speciaal dat ik nummer zeven nu heb binnengehaald. Ik ben enorm blij en trots.”

Wüst sprak van een spannend toernooi, maar door haar sterke optreden zondag op zowel de 1500 meter (winst met een baanrecord van 1.53,89) als de 5000 meter (tweede in 7.01,68) was haar eindzege uiteindelijk nog heel royaal. „Het ging echt fantastisch vandaag”, beaamde Wüst volmondig. „Ik was vooraf behoorlijk zenuwachtig en was aanvankelijk van plan om mijn ’karretje’ achter haar aan te haken, maar ze kwam maar niet aan kop. Toen heb ik zelf maar de leiding genomen, maar wel op een manier dat ik mezelf niet kapot zou rijden. Ik kon gelukkig goed controle houden over de rit. Ik hoefde Blondin nooit echt te pareren.”

Roest: ’Wel een biertje, maar niet te gek’

Bij de mannen was Patrick Roest verguld met zijn triomf in Noorwegen. „Dit was mijn mooiste wereldtitel tot dusver. Waarom? Nou, vanwege de sfeer in de hal, maar ook door de voorgeschiedenis. Het liep twee weken geleden voor mij bij de WK afstanden in Salt Lake City niet lekker. Dit goud is dan een grote opluchting, je zou het een overwinning op mezelf kunnen noemen.”

Zijn ware winnaarsmentaliteit toonde schaatser Patrick Roest nog maar eens in zijn laatste rit op de WK allround in Hamar. De 24-jarige kopman van Team Jumbo-Visma gaf op de 10.000 meter in het tweede deel nog even extra gas, terwijl hij al lang en breed zeker was van zijn derde wereldtitel op rij. Met 13.02,45 haalde hij zijn derde afstandszege in het Vikingskipet binnen. Juichend kwam Roest over de finish.

„Nee, ik heb in die race niet echt op ’safe’ gereden, zeker niet in de slotfase”, legde hij uit. „Als ik de 10.000 meter rijd, wil ik hem winnen ook. De Japanner Ichinohe had een sterke tijd neergezet, ik wilde die strijd graag nog wel even aangaan. Ik voelde me goed en trok daarom nog even vol door.”

Roest gaf toe dat hij extra getergd was. „Ik wilde heel graag laten zien dat ik nog steeds hard kan schaatsen. Het doet me heel goed dat ik daarin snel na Salt Lake City ben geslaagd. Ik ga nu even een biertje drinken, maar niet te gek natuurlijk, want komend weekeinde in Heerenveen wil ik mijn seizoen waardig afsluiten.”