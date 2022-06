Matthijs de Ligt voor het eerst aanvoerder Oranje: ’Veel vertrouwen in hem’

„Het basisteam, team Oranje, won dus dat is een goed teken. Dat betekent dat ze klaar zijn voor de wedstrijd van morgen”, vertelde De Ligt. Tussen neus en lippen door werd onthuld dat hij dinsdag ook nog eens zal debuteren als aanvoerder van het Nederlands elftal. „Ik heb veel vertrouwen in hem”, zei bondscoach Louis van Gaal, die de voorbije interlands achtereenvolgens Virgil van Dijk, Stefan de Vrij en Memphis Depay de aanvoerdersband liet dragen. Daarnaast werd ook onthuld dat in ieder geval Jasper Cillessen en Vincent Janssen een basisplaats hebben tegen Wales

De Ligt gaf zelf ook al zijn positie prijs. „Voor het eerst onder deze trainer zal ik in achterin in het midden staan. Maar bij Juventus speel ik daar ook regelmatig, dus het is niet de eerste keer dat ik deze rol ga vervullen.”

Verder is De Ligt tevreden met het trainingskamp. „Ik denk dat er enorme stappen zijn gezet. De wedstrijd tegen België was de bevestiging dat we op de goede weg zijn. We spelen aanvallend en dat is denk ik wel iets dat het Nederlandse volk graag heeft. Het lukt ons om hoger druk te zetten met vijf verdedigers, dat was denk ik ander vorig jaar.”

Goal Van Persie

Tot slot werd De Ligt gevraagd naar zijn mening over de legendarische kopgoal die Robin van Persie precies acht jaar geleden maakte op het WK tegen Spanje. „De mooiste Oranje-goal ooit zou ik het niet willen noemen. Ik denk dat die van Van Basten in ’88 ook wel aardig was, maar deze staat zeker in de top 5.”