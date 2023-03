Premium Het beste van De Telegraaf

Mandekker Van Eijma grijpt naast shirt van Argentijnse grootheid, maar treurt niet Top Oss-verdediger durfde Messi niet te tackelen: ’Hadden ze me nooit vergeven’

Door Wilber Hack

Lionel Messi wordt achtervolgd door Curaçao-verdediger Roshon van Eijma. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Roshon van Eijma moest zich een paar keer in de arm knijpen. Het was allemaal zo onwerkelijk. In plaats van het Frans Heesen-stadion in Oss was Estadio Unico Madre de Cidades in de Argentijnse stad Santiago del Estero ineens het decor en stond hij niet tegenover Glynor Plet maar Lionel Messi. Het drong maar moeilijk tot de speler van Top Oss door dat het allemaal echt was.