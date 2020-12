Transferoverzicht: FC Groningen huurt Noorse doelman

Jonny Evans verlengt contract bij Leicester City

17.21 uur: De Noord-Ierse verdediger Jonny Evans heeft zijn contract bij de Engelse voetbalclub Leicester City verlengd tot de zomer van 2023. Evans is bezig aan zijn derde jaar bij de huidige nummer 3 van de Premier League. De verdediger speelde eerder voor Manchester United, Sunderland en West Bromwich Albion.

„Sinds de eerste dag dat ik hier ben, heb ik het naar mijn zin bij Leicester”, zegt de Noord-Ierse international. „Dit is een club met veel ambitie. De spelers die worden aangetrokken, zijn veelal jong en hongerig. Het is voor mij geweldig om daar onderdeel van te zijn.”

Evans heeft al ruim driehonderd wedstrijden in de Premier League op zijn naam staan. Met Manchester United werd hij drie keer landskampioen en won hij in 2008 ook het WK voor clubs.

Sead Kolasinac van Arsenal op huurbasis terug naar Schalke 04

16.52 uur: De Bosnische verdediger Sead Kolasinac keert terug bij Schalke 04. De Duitse club, die onderaan staat in de Bundesliga en al bijna een jaar geen competitiewedstrijd meer heeft gewonnen, huurt de 27-jarige vleugelverdediger voor de rest van het seizoen van Arsenal. Kolasinac kwam bij de Engelse ploeg amper meer aan voetballen toe.

De Bosnische international speelde dit seizoen slechts één wedstrijd in de Premier League. De voorgaande drie seizoenen kwam hij wel geregeld in actie voor de ’Gunners’, waarmee hij onder meer de FA Cup won.

Kolasinac speelde tussen 2011 en 2017 al voor Schalke 04. „Ik ben blij en trots dat ik het blauw van Schalke opnieuw ga dragen”, aldus de verdediger. „De club zit in een lastige situatie. Ik wil de komende weken en maanden helpen om zoveel mogelijk punten te pakken. Ik weet zeker dat we erin blijven, daar ben ik 100 procent van overtuigd.”

Schalke heeft pas 4 punten. De laatste zege in de Bundesliga dateert van 17 januari 2020. De club ontsloeg dit seizoen al twee trainers. Schalke stelde onlangs de Zwitser Christian Gross aan als coach voor de rest van het seizoen.

FC Groningen huurt Noorse doelman

15.17 uur: FC Groningen heeft zich op de laatste dag van 2020 versterkt met de Noorse doelman Per Kristian Bratveit. De 24-jarige Bratveit, die in november debuteerde in de nationale ploeg, komt op huurbasis over van de Zweedse club Djurgardens IF. Groningen, zesde in de Eredivisie na veertien duels, heeft een optie tot koop bedongen.

FC Twente ziet weer een overbodige aanvaller vertrekken

14.39 uur: FC Twente heeft afscheid genomen van Alexander Jeremejeff. De Zweedse aanvaller, in de zomer voor een jaar gehuurd van Dynamo Dresden met een optie tot koop, keert terug naar zijn oude club BK Häcken. De 27-jarige Jeremejeff kwam dit seizoen als invaller negen keer in actie in de Eredivisie voor FC Twente. Hij maakte één doelpunt, tegen FC Groningen (3-1).

BK Häcken neemt Jeremejeff over van Dynamo Dresden. De Zweed ondertekende een contract voor drie jaar bij de club waarvoor hij eerder al twee periodes speelde.

FC Twente nam woensdag ook al afscheid van een andere huurling, Lazaros Lamprou. Ook hij kwam weinig aan spelen toe in Enschede en keert daarom een half jaar eerder dan gepland terug naar PAOK Saloniki.

Trainer Ron Jans kiest voorin doorgaans voor het trio Václav Cerny, Danilo en Queensy Menig. Zij maakten bij elkaar al twintig doelpunten in de competitie. FC Twente staat na veertien wedstrijden op de zevende plaats.

ADO Den Haag haalt na Daryl Janmaat ook Marko Vejinovic

13.47 uur: ADO Den Haag heeft zich opnieuw versterkt met een ervaren voetballer. Na verdediger Daryl Janmaat komt ook middenvelder Marko Vejinovic naar de nummer 17 van de Eredivisie. De 30-jarige Vejinovic ondertekende een contract tot de zomer van 2023. De Amsterdammer zat zonder zijn club nadat hij afgelopen zomer in Polen zijn contract bij Arka Gdynia had laten ontbinden.

„Deze stap naar ADO voelt voor mij hartstikke goed”, zegt Vejinovic, die de afgelopen maanden zijn conditie op peil hield bij onder meer Jong AZ en FC Volendam. „Ik kreeg meteen een warm en fijn gevoel bij de club en het project waar ze mee bezig zijn. Er heerst positieve energie bij de club en daar wil ik graag onderdeel van zijn. Ik heb veel wedstrijden gezien en geloof in de potentie van de selectie. Hopelijk kunnen we samen snel de weg omhoog vinden met ADO Den Haag.”