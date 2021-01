Transferoverzicht: Ronald Koeman verhuurt middenvelder FC Barcelona

6 JANUARI

FC Barcelona verhuurt middenvelder Aleñá aan Getafe

FC Barcelona verhuurt middenvelder Carles Aleñá tot het einde van het seizoen aan Getafe. De 23-jarige Aleñá werd vorig seizoen door Barça al enkele maanden verhuurd aan Betis.

Aleñá speelde dit seizoen vijf wedstrijden voor de Catalanen: drie in de Champions League en twee in La Liga. In totaal maakte hij 43 keer zijn opwachting voor FC Barcelona en hij kwam in die duels tot vijf doelpunten.

Het door Ronald Koeman getrainde FC Barcelona staat na zestien duels op de vijfde plaats in La Liga. Getafe, vorig seizoen verantwoordelijk voor de uitschakeling van Ajax in de Europa League, is de nummer 16.

VVV contracteert Zweedse verdediger Da Graca

VVV-Venlo heeft Kristopher Da Graca (22) gecontracteerd. De Zweedse verdediger tekent een contract voor 2,5 jaar bij de Eredivisieclub uit Limburg. Hij komt transfervrij over van IFK Göteborg.

Da Graca, die ook de Kaapverdische nationaliteit bezit, speelde eerder in de jeugdopleiding van de Engelse club Arsenal. Hij speelde eenmaal voor de nationale formatie van Zweden, begin 2020 tegen Kosovo.

Da Graca: „Ik ben blij met de mogelijkheid om voor VVV-Venlo uit te mogen komen in de Nederlandse Eredivisie. Het is een volgende stap voor mij. Ik zie het als een mogelijkheid om mezelf verder te ontwikkelen en te investeren in mijn toekomst.”

Mesut Özil voor ruim drie jaar naar Fenerbahçe

Mesut Özil stapt over naar Fenerbahçe. Volgens Turkse media heeft hij een contract voor ruim drie jaar getekend bij de club uit Istanbul.

Klik op onderstaande link voor het volledige bericht:

Heerenveen huurt ervaren doelman

SC Heerenveen heeft Ariel Harush (32) aangetrokken. De Israëlische doelman komt transfervrij over van FC Nitra uit Slowakije.

De goalie moet nog een medische keuring ondergaan, maar tekent als alles in orde is een contract tot het einde van het seizoen. Erwin Mulder is momenteel de eerste doelman bij Heerenveen.

Technisch manager Gerry Hamstra is blij met de transfer van Harush, die vorig seizoen nog bij Sparta keepte. „Iedereen weet dat we op zoek waren naar een extra doelman. Die hebben we met Ariel gevonden. Een ervaren en betrouwbare keeper, die bovendien bekend is met de Nederlandse speelstijl en al jaren international is van zijn land. Als Ariel medisch wordt goedgekeurd, sluit hij begin volgende week aan bij de selectie.”

5 JANUARI

FC Utrecht haalt Telstar-verdediger Benamar

FC Utrecht versterkt zich per direct met Benaissa Benamar, een 23-jarige verdediger van Telstar. De boomlange centrumverdediger stond ook in de belangstelling van het Italiaanse Sassuolo, maar FC Utrecht wist hem voor de neus van de Italianen weg te kapen.

Benamar heeft 41 wedstrijden gespeeld voor Telstar in de Keuken Kampioen Divisie en kwam eerder uit in de jeugdopleidingen van ADO Den Haag, FC Twente/Heracles, Ajax en FC Volendam. Ook speelde hij in Marokko voor Ittihad Tanger. Het is de tweede speler in korte tijd die vanuit Telstar de stap naar de Eredivisie maakt. Afgelopen zomer ging Reda Kharchouch (Sparta) Benamar voor.

Vitesse slaat dubbelslag met Dominik Oroz en Noah Ohio

Vitesse heeft de eerste aanwinst van deze winter binnen. De 20-jarige Kroaat Dominik Oroz komt per direct over van de Oostenrijkse club FC Liefering. De verdediger heeft in Arnhem een contract voor 2,5 jaar getekend, inclusief de optie voor nog een seizoen.

Oroz is geboren in Wenen en de zoon van Kroatische ouders. De rechtsbenige centrale verdediger doorliep de jeugdopleiding van Austria Wien en RB Salzburg en speelde in de vertegenwoordigende jeugdelftallen van Kroatië. Sinds februari 2019 kwam hij uit voor voor FC Liefering.

„Ik zie Vitesse als een stap hogerop. Ik hoop mij snel aan te passen aan mijn nieuwe omgeving. Tegelijkertijd moet ik geduld hebben en vechten voor mijn kansen. Vitesse draait een goed seizoen en hopelijk zetten we dat de komende maanden voort”, zegt Oroz.

Vitesse kondigde ook de komst van talent Noah Ohio aan. De Arnhemmers zullen de bijna 18-jarige aanvaller voor 1,5 jaar huren van de Duitse club RB Leipzig. Ohio begon bij de amateurs van FC Almere, werd vervolgens opgepikt door Manchester United, kwam daarna in de jeugdopleiding van stadgenoot Manchester City en belandde in het seizoen 2019-2020 bij RB Leipzig. Ohio speelde jeugdinterlands voor zowel Oranje als Engeland onder 16.

Zwitserse bondscoach voor nationale voetbalploeg Estland

De Estse bond heeft de Zwitser Thomas Häberli aangesteld als nieuwe bondscoach. De 46-jarige Häberli, die in eigen land als trainer werkte bij Young Boys, FC Basel en FC Luzern, ondertekende een contract tot het einde van dit jaar. Estland zit in de WK-kwalificatie in de groep bij België, Wales, Tsjechië en Wit-Rusland.

„Het is een eer om voor de Estse nationale ploeg te gaan werken”, zei Häberli bij zijn presentatie in Tallinn. De Zwitser volgt Karel Voolaid op, onder wiens leiding Estland in anderhalf jaar geen enkele keer wist te winnen.

Häberli krijgt assistentie van onder anderen de Estse oud-internationals Andres Oper en Mart Poom. Oper, die voor onder meer Roda JC en ADO Den Haag speelde, is met 38 doelpunten de topscorer aller tijden in de nationale ploeg. Oud-doelman Poom werd in 2003 uitgeroepen tot beste Estse voetballer van de voorgaande vijftig jaar.

4 JANUARI

FC Emmen-speler Michael Chacon op weg naar Atlético Nacional

20.21 uur: In de strijd tegen degradatie kan FC Emmen dit seizoen niet meer rekenen op de inbreng van middenvelder Michael Chacón. De 26-jarige Colombiaan keert terug naar zijn vaderland. De Colombiaanse topclub Atlético Nacional wil hem met onmiddellijke ingang overnemen van FC Emmen. Beide clubs hebben al een akkoord bereikt over de afkoopsom.

Chacón moet zelf nog wel met Atlético Nacional tot overeenstemming komen en ook dient hij nog de medische keuring te doorstaan. „Beide lijken een formaliteit”, laat de hekkensluiter van de eredivisie weten.

Chacón was bezig aan zijn vierde seizoen bij FC Emmen. Eerder kwam hij twee jaar uit voor FC Dordrecht.

FC Twente strikt Issah Abass

FC Twente haalt Issah Abass terug naar de Eredivisie. De Ghanees speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Utrecht, waarvoor hij vijfmaal scoorde in twintig wedstrijden.

Abass wordt gehuurd van Bundesligaclub FSV Mainz 05, waarvoor hij dit seizoen pas 76 minuten in actie kwam.

Abass is door FC Twente aangetrokken om de aanvalslinie aan te vullen na het vertrek van Lazaros Lamprou (PAOK Saloniki, Alexander Jeremejeff (BK Häcken) en Halil Dervisoglu (Brentford).

Abass Issah in het shirt van Mainz. Ⓒ HH/ANP

3 JANUARI

Graziano Pellè vertrekt uit China en is transfervrij

15.47 uur: Voormalig Feyenoord-spits Graziano Pellè vertrekt uit China. Zijn club Shandong Luneng meldt dat het aflopende contract van de 35-jarige Italiaan niet wordt verlengd.

„Met volledig respect voor de persoonlijke wensen van de speler zullen de club en Pellè de samenwerking beëindigen. Bedankt Pellè voor je bijdrage en het allerbeste voor de toekomst”, schrijft Shandong Luneng op sociale media.

De Italiaan speelde sinds 2016 in China. Hij kwam tot 133 wedstrijden en was daarin 63 keer trefzeker. Vorige maand had Pellè met een doelpunt nog een belangrijk aandeel in de eindzege in de Chinese beker, waardoor de club zich verzekerde van deelname aan de Aziatische Champions League.

Pellè speelde van 2012 tot 2014 bij Feyenoord, waar hij twee succesvolle seizoenen kende. In 2014 verhuisde hij naar de Engelse club Southampton. Eerder kwam Pelle ook uit voor AZ.

2 JANUARI 2021

Frankfurt wil Zirkzee halen als vervanger van Dost

16.13 uur: Eintracht Frankfurt hoopt Joshua Zirkzee snel aan de selectie toe te kunnen voegen. De 19-jarige Nederlandse spits van Bayern München moet de plek overnemen van de onlangs naar Club Brugge vertrokken Bas Dost.

„Hij is een erg goede speler en heeft veel potentieel. Het past precies in het profiel dat we voor ogen hebben ”, zegt Fredi Bobic, technisch directeur van Frankfurt.

Zirkzee maakt deel uit van de A-selectie van Bayern, maar komt weinig aan spelen toe. „Het is belangrijk dat ik hele wedstrijden ga spelen. Ik probeer wedstrijdfit te blijven en mocht het zo zijn dat ik in de winterstop een tijdelijke stap kan maken, dan is dat misschien een optie”, zei Zirkzee zelf halverwege november toen hij in Nederland was om met Jong Oranje te voetballen.

FC Twente ziet derde speler gaan

13.32 uur: FC Twente is in de mini-winterstop drie spelers kwijtgeraakt. Na Lazaros Lamprou (terug naar PAOK Saloniki) en Alexander Jeremejeff (Dresden heeft zijn contract ontbonden en hij gaat nu BK naar Häcken) is ook Halil Dervisoglu weer vertrokken.

Het betreft alle drie huurlingen, die relatief weinig aan spelen toekwamen. Voormalig Spartaan Dervisoglu wordt door zijn eigenlijke werkgever Brentford teruggehaald en wordt naar verwachting verkocht aan het Turkse Alanyaspor.

Hoewel er een stevig gat in de mogelijkheden voor de aanval wordt geslagen, ziet technisch directeur Jan Streuer het vertrek van het drietal niet als een groot probleem. „Het belangrijkste is, dat we spelers hebben die graag voor FC Twente willen spelen. Als spelers zich niet goed voelen, dan is het ook beter als ze vertrekken. Financieel is het niet ongunstig voor de club”, aldus Streuer, die druk doende is met het aantrekken van aanvallende versterking.

„Er komt sowieso één aanvaller bij. Het is de bedoeling dat die snel aansluit, want in januari werken we zes wedstrijden af. Misschien komt er ook nog een tweede aanvaller bij. Daar moeten we nog een beslissing over nemen.”

31 DECEMBER 2020

Jonny Evans verlengt contract bij Leicester City

17.21 uur: De Noord-Ierse verdediger Jonny Evans heeft zijn contract bij de Engelse voetbalclub Leicester City verlengd tot de zomer van 2023. Evans is bezig aan zijn derde jaar bij de huidige nummer 3 van de Premier League. De verdediger speelde eerder voor Manchester United, Sunderland en West Bromwich Albion.

„Sinds de eerste dag dat ik hier ben, heb ik het naar mijn zin bij Leicester”, zegt de Noord-Ierse international. „Dit is een club met veel ambitie. De spelers die worden aangetrokken, zijn veelal jong en hongerig. Het is voor mij geweldig om daar onderdeel van te zijn.”

Evans heeft al ruim driehonderd wedstrijden in de Premier League op zijn naam staan. Met Manchester United werd hij drie keer landskampioen en won hij in 2008 ook het WK voor clubs.

Sead Kolasinac van Arsenal op huurbasis terug naar Schalke 04

16.52 uur: De Bosnische verdediger Sead Kolasinac keert terug bij Schalke 04. De Duitse club, die onderaan staat in de Bundesliga en al bijna een jaar geen competitiewedstrijd meer heeft gewonnen, huurt de 27-jarige vleugelverdediger voor de rest van het seizoen van Arsenal. Kolasinac kwam bij de Engelse ploeg amper meer aan voetballen toe.

De Bosnische international speelde dit seizoen slechts één wedstrijd in de Premier League. De voorgaande drie seizoenen kwam hij wel geregeld in actie voor de ’Gunners’, waarmee hij onder meer de FA Cup won.

Kolasinac speelde tussen 2011 en 2017 al voor Schalke 04. „Ik ben blij en trots dat ik het blauw van Schalke opnieuw ga dragen”, aldus de verdediger. „De club zit in een lastige situatie. Ik wil de komende weken en maanden helpen om zoveel mogelijk punten te pakken. Ik weet zeker dat we erin blijven, daar ben ik 100 procent van overtuigd.”

Schalke heeft pas 4 punten. De laatste zege in de Bundesliga dateert van 17 januari 2020. De club ontsloeg dit seizoen al twee trainers. Schalke stelde onlangs de Zwitser Christian Gross aan als coach voor de rest van het seizoen.

FC Groningen huurt Noorse doelman

15.17 uur: FC Groningen heeft zich op de laatste dag van 2020 versterkt met de Noorse doelman Per Kristian Bratveit. De 24-jarige Bratveit, die in november debuteerde in de nationale ploeg, komt op huurbasis over van de Zweedse club Djurgardens IF. Groningen, zesde in de Eredivisie na veertien duels, heeft een optie tot koop bedongen.

Bekijk ook: FC Groningen haalt mogelijke opvolger Sergio Padt alvast in huis

FC Twente ziet weer een overbodige aanvaller vertrekken

14.39 uur: FC Twente heeft afscheid genomen van Alexander Jeremejeff. De Zweedse aanvaller, in de zomer voor een jaar gehuurd van Dynamo Dresden met een optie tot koop, keert terug naar zijn oude club BK Häcken. De 27-jarige Jeremejeff kwam dit seizoen als invaller negen keer in actie in de Eredivisie voor FC Twente. Hij maakte één doelpunt, tegen FC Groningen (3-1).

BK Häcken neemt Jeremejeff over van Dynamo Dresden. De Zweed ondertekende een contract voor drie jaar bij de club waarvoor hij eerder al twee periodes speelde.

FC Twente nam woensdag ook al afscheid van een andere huurling, Lazaros Lamprou. Ook hij kwam weinig aan spelen toe in Enschede en keert daarom een half jaar eerder dan gepland terug naar PAOK Saloniki.

Trainer Ron Jans kiest voorin doorgaans voor het trio Václav Cerny, Danilo en Queensy Menig. Zij maakten bij elkaar al twintig doelpunten in de competitie. FC Twente staat na veertien wedstrijden op de zevende plaats.

ADO Den Haag haalt na Daryl Janmaat ook Marko Vejinovic

13.47 uur: ADO Den Haag heeft zich opnieuw versterkt met een ervaren voetballer. Na verdediger Daryl Janmaat komt ook middenvelder Marko Vejinovic naar de nummer 17 van de Eredivisie. De 30-jarige Vejinovic ondertekende een contract tot de zomer van 2023. De Amsterdammer zat zonder zijn club nadat hij afgelopen zomer in Polen zijn contract bij Arka Gdynia had laten ontbinden.

„Deze stap naar ADO voelt voor mij hartstikke goed”, zegt Vejinovic, die de afgelopen maanden zijn conditie op peil hield bij onder meer Jong AZ en FC Volendam. „Ik kreeg meteen een warm en fijn gevoel bij de club en het project waar ze mee bezig zijn. Er heerst positieve energie bij de club en daar wil ik graag onderdeel van zijn. Ik heb veel wedstrijden gezien en geloof in de potentie van de selectie. Hopelijk kunnen we samen snel de weg omhoog vinden met ADO Den Haag.”