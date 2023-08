Ook Verenigde Naties veroordelen Luis Rubiales voor kus op mond

„Hoe moeilijk is het om iemand niet op de lippen te kussen?” zei woordvoerder Stephane Dujarric van VN-secretaris-generaal António Guterres. Rubiales kuste Hermoso op de mond tijdens de prijsuitreiking na het winnen van de WK-finale. De voetbalster zei nadien dat ze het niet leuk had gevonden, Rubiales hield vol dat het met haar instemming gebeurde. Hij heeft tot nu toe geweigerd ontslag te nemen, maar is wel voor negentig dagen geschorst door wereldbond FIFA.

„Ik zie geen enkele aanwijzing dat de kus met wederzijds goedvinden is gegeven”, vervolgde Dujarric. „Er blijft een kritiek probleem van seksisme in de sport en we hopen dat de Spaanse autoriteiten en de Spaanse regering dit probleem aanpakken op een manier die de rechten van alle vrouwelijke atleten respecteert.”

Verantwoordelijkheid

Ook Volker Türk, de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten, betuigde solidariteit met Hermoso. „Vrouwen in de sport hebben nog steeds te maken met seksuele intimidatie en misbruik. Een ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om dergelijk misbruik te benoemen en aan te vechten. Wij sluiten ons aan bij Jenni Hermoso uit Spanje en iedereen die zich inzet om een einde te maken aan misbruik en seksisme in de sport.”

De Spaanse voetbalbond RFEF heeft na een spoedberaad op maandag de 46-jarige Rubiales opgeroepen om onmiddellijk af te treden.

Spaanse regering juicht hervorming voetbalbond na kusaffaire toe

De Spaanse regering heeft positief gereageerd op het herstructureringsplan dat voetbalbond RFEF aankondigde na de commotie die is ontstaan over de kus van voorzitter Luis Rubiales op de mond van speelster Jenni Hermoso na het winnen van de WK-finale in Sydney.

Waarnemend minister van Sport Miquel Iceta verwelkomde de hervormingen en beloofde een einde te maken aan elke vorm van discriminatie van vrouwen in de sport. „Het is voorbij, geen discriminatie meer voor vrouwen”, zei Iceta op een persconferentie in Madrid. „We zijn getuige geweest van een echte sociale en sportieve terugslag.”

De regionale voorzitters van de Spaanse voetbalbond hielden maandag spoedberaad en kwamen na afloop naar buiten met het verzoek aan Rubiales met onmiddellijke ingang af te treden. In een verklaring stelden ze het gedrag van Rubiales na de WK-finale onacceptabel te vinden. Ook vonden de voorzitters van de regionale voetbalbonden dat hij het imago van het Spaanse voetbal ernstig heeft geschaad.

Tevens kondigde de RFEF aan een „diepgaande organisatorische herstructurering” door te voeren op strategische posities binnen de voetbalbond.