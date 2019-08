Griezmann kopieerde Messi en LeBron

Zijn tweede goal (een knappe uithaal in de verre hoek) had Griezmann naar eigen zeggen afgekeken bij Lionel Messi. De Argentijn keek samen met Luis Suarez toe vanaf de tribunes. „Ja, ik zag het Leo doen tijdens de training en heb geprobeerd hem te kopiëren”, vertelde Griezmann na afloop aan Movistar.

De wereldkampioen hief zijn handen na zijn treffers ten hemel zoals de Amerikaanse basktballer LeBron James dat zo vaak doet in de NBA. „Ik hou ervan wat LeBron doet en probeerde hem te kopiëren.”

Barcelona herstelde zich met de overwinning van de nederlaag een week eerder tegen Athletic Club: 1-0. „Toen kwam er veel commentaar. We hebben hard gewerkt deze week. We werden wakker na hun openingsgoal. We hebben onszelf vervolgens vermaakt. Als er belangrijke spelers ontbreken, moeten anderen die leegte opvullen. Dat hebben samen gedaan. Ik kan het natuurlijk niet alleen.”