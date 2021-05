Marktwaarde van voetballers begint weer te stijgen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Marktwaarde van spelers begint weer te stijgen

08.59 uur: De marktwaarde van Europese topvoetballers begint weer te stijgen. De honderd beste voetballers in Europa vertegenwoordigen op dit moment een gezamenlijke waarde van 7,28 miljard euro, meldt consultancybureau KPMG. Dat is een stijging van 1 procent in vergelijking met twee maanden geleden. Voor het uitbreken van het coronavirus in Europa, in februari 2020, bedroeg de totale waarde van de honderd beste Europese spelers nog 8,04 miljard euro.

De Fransman Kylian Mbappé blijft met een waarde van 189 miljoen euro de meest waardevolle voetballer. De Noor Erling Haaland van Borussia Dortmund steeg van de elfde naar de tweede plek en heeft een waarde van 131 miljoen euro. Oranje-international Memphis Depay viel ver terug en zou nog 20 miljoen euro waard zijn.

„De gemiddelde marktwaarde van een speler in de Engelse top bedraagt momenteel 20,1 miljoen euro”, zegt Paul Adriani van KPMG’s Sports Analytics Practice. „Dat is bijna twee keer zoveel als de gemiddelde waarde van een speler in de Duitse Bundesliga.”

De Nederlandse Eredivisie scoort na de vijf grootste Europese competities de hoogste gemiddelde spelerswaarde, 2,8 miljoen euro. Dat is zeven keer minder dan de Premier League.

De financiële kracht van het Engelse voetbal wordt ook heel duidelijk op clubniveau, stelt KPMG. De eerste vier clubs met de hoogste gezamenlijk ploegwaarde komen uit de Premier League, waarbij Manchester City (1,1 miljard euro) en Liverpool (1 miljard euro) als enige clubs de grens van de 1 miljard overschrijden. Ze worden gevolgd door Manchester United ( 907 miljoen euro) en Chelsea (891 miljoen euro). De eerste twee clubs buiten Engeland met de hoogste ploegwaarde zijn FC Barcelona en Bayern München met respectievelijk 864 miljoen euro en 858 miljoen euro.

Tennis: Toernooidirecteur: ’Australian Open hoe dan ook in Melbourne’

08.22 uur: Craig Tiley gaat er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de Australian Open volgend jaar gewoon in Melbourne zal plaatsvinden. De toernooidirecteur zei dat in een reactie op een rapport dat het evenement mogelijk moet worden verplaatst naar Dubai of Doha.

Televisiezender ABC meldde maandag dat vanwege het coronavirus de Australische regering overweegt de grenzen tot medio 2022 grotendeels gesloten te houden. Tennissers zouden niet bereid zijn nog eens veertien dagen voor aanvang van het toernooi te arriveren en zolang in quarantaine te gaan.

„We gaan een manier vinden om de spelers hier te krijgen die momenteel in een bubbel de wereld rondreizen”, aldus Tiley. „We zijn het enige land waar quarantaine vereist is. We hebben een manier gevonden om dat te regelen en dat zullen we ook doen.”

Australië is relatief succesvol geweest in het beheersen van het coronavirus en de regering beschouwt strikte beperkingen voor degenen die het land kunnen binnenkomen als een belangrijk onderdeel van hun strategie.

Basketbal: Curry wint voor tweede keer topscorerstitel in NBA

07.35 uur: Stephen Curry heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de topscorerstitel in de NBA gewonnen. De 33-jarige basketballer van de Golden State Warriors noteerde zondag tegen Memphis Grizzlies nog eens 46 punten. Curry kwam daarmee in het reguliere seizoen uit op gemiddeld 32,0 punten per duel. Bradley Beal van de Washington Wizars bleef steken op 31,3 punten.

De Warriors wonnen de wedstrijd met 113-101. Het betekende de zesde achtereenvolgende zege. Golden State Warriors treft woensdag in de play-offs de Los Angeles Lakers.

„Hij is nog nooit zo goed geweest”, zei coach Steve Kerr over Curry, die zich voegde bij Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar en Wilt Chamberlain die ook meer dan één keer de topscorerstitel op hun naam schreven. De eerste keer dat Curry de meeste punten in de NBA maakte was in 2016.