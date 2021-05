ZLM Tour jaar uitgesteld

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielerkoers ZLM Tour uitgesteld naar volgend jaar

16.14 uur: De 33e editie van de ZLM Tour wordt pas volgend jaar verreden. De organisatie van de vijfdaagse rittenkoers die op 9 juni zou starten in Kapelle is er vanwege coronaregels niet in geslaagd om van alle partijen de vereiste vergunningen binnen te krijgen.

„In totaal zouden we met de ZLM Tour door 5 verschillende veiligheidsregio’s rijden en meer dan 30 verschillende gemeenten doorkruisen”, laat projectleider Niels Geven van de ZLM Tour weten. „Van al deze partijen moeten we een vergunning krijgen om te mogen fietsen. Binnen de huidige maatregelen mag er nergens langs het parcours publiek aanwezig zijn. Bij de start- en finishlocaties kon dit worden gerealiseerd. Maar langs de route kon deze harde voorwaarde door niemand worden gegarandeerd, waardoor we niet van alle partijen een vergunning krijgen. Dit maakt het onmogelijk om dit jaar de ZLM Tour te organiseren.”

Vorig jaar ging de wielerkoers ook niet door vanwege corona. De laatste editie van de ZLM Tour was in 2019 een prooi voor Mike Teunissen.

Wielrenner Mørkøv blijft Deceuninck - Quick-Step trouw

15.19 uur: Wielrenner Michael Mørkøv heeft zijn toekomst aan Deceuninck - Quick-Step verbonden. De 36-jarige Deen heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract dat pas eind 2023 afloopt.

„Ik ben erg blij dat ik mijn contract kan verlengen”, laat Mørkøv via de ploeg weten. „Ik voel me echt gewaardeerd door Deceuninck - Quick-Step. Ik heb echt het gevoel dat ik thuis ben in deze ploeg en ik ben blij dat ik kan blijven.”

Mørkøv trekt bij Deceuninck - Quick-Step vaak de sprint aan voor Sam Bennett, de Ier die de ploeg aan het einde van dit jaar gaat verlaten. De Deen heeft ook zijn zinnen gezet op de baanwedstrijden van de Olympische Spelen in Tokio.

Zwemmen: Nederlandse vrouwen met snelste tijd naar finale op EK

12.31 uur: De Nederlandse estafettezwemploeg heeft zich met de snelste tijd geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vrije slag van de EK langebaan in Boedapest. Kim Busch, Kira Toussaint, Marrit Steenbergen en Robin Neumann finishten na 3.38,20 en waren sneller dan de Deense ploeg, die de tweede tijd liet noteren (3.38,88). Groot-Brittannië (3.39,09) kwalificeerde zich als derde voor de eindstrijd, die voor maandagavond op het programma staat.

De Nederlandse mannen verdienden ook een startbewijs voor de eindstrijd van de 4x100 meter vrije slag. Nyls Korstanje, Stan Pijnenburg, Thom de Boer en Jesse Puts zwommen de zesde tijd (3.14,80).

Ranomi Kromowidjojo plaatste zich overtuigend voor halve de finales van de 50 meter vrije slag. Ze zwom de snelste tijd in de series (24,24). Ook Femke Heemskerk kwalificeerde zich voor de halve eindstrijd van maandagavond, met een vijfde tijd (24,51). Busch liet de achtste tijd (24,85) noteren maar werd toch uitgeschakeld. Slechts twee zwemsters van een land mogen aan de halve finales deelnemen.

Arno Kamminga plaatste zich met een vierde tijd voor de halve finales van de 100 meter schoolslag (59,09). Caspar Corbeau, 24e tijd (1.00,52), werd uitgeschakeld.

Hockey: De Goede verlaat Amsterdam voor HGC

10:36 uur Hockeyster Eva de Goede verlaat Amsterdam na elf jaar voor het Haagse HGC. „Na vele mooie jaren bij Amsterdam, waar ik met veel plezier en dankbaarheid op terugkijk, heb ik besloten een nieuwe weg in te slaan. Ik vind het een uitdaging om bij HGC mijn ervaring en energie in te zetten om het team beter te maken”, vertelt de 32-jarige middenveldster.

De Goede werd in 2018 en 2019 verkozen tot beste speelster van de wereld. Ze hoopt komende zomer tijdens de Spelen in Tokio voor de derde keer olympisch goud met Oranje te winnen.

Amsterdam moest zaterdag de landstitel aan Den Bosch laten. De Goede kon haar ploeg niet helpen. Ze herstelt van een polsblessure. HGC ontsnapte ternauwernood aan degradatie.

De Goede woont in Den Haag.

Voetbal: Scheidsrechter Kamphuis leidt Rotterdamse stadsderby

09:59 uur Scheidsrechter Jochem Kamphuis leidt woensdag het duel tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam in de play-offs voor een plaats in de tweede voorronde van de nieuwe Conference League. Dany Makkelie fluit de andere halve finale tussen FC Utrecht en FC Groningen. De winnaars van beide duels strijden zaterdag om een Europees ticket.

Arbiter Jeroen Manschot moet donderdag het duel tussen NEC en Roda JC in de play-offs om promotie en degradatie in goede banen leiden. Allard Lindhout heeft de leiding over de andere halve eindstrijd tussen FC Emmen en NAC Breda. De winnaars van beide halve finales treffen elkaar zondag voor een beslissende wedstrijd om een plaats in de Eredivisie van komend seizoen.

De KNVB hoopt dat er publiek aanwezig mag zijn bij alle wedstrijden in de play-offs. De nationale voetbalbond voert daar gesprekken over met de overheid. Het kabinet neemt maandag een beslissing.

Tennis: Toernooidirecteur: ’Australian Open hoe dan ook in Melbourne’

08.22 uur: Craig Tiley gaat er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de Australian Open volgend jaar gewoon in Melbourne zal plaatsvinden. De toernooidirecteur zei dat in een reactie op een rapport dat het evenement mogelijk moet worden verplaatst naar Dubai of Doha.

Televisiezender ABC meldde maandag dat vanwege het coronavirus de Australische regering overweegt de grenzen tot medio 2022 grotendeels gesloten te houden. Tennissers zouden niet bereid zijn nog eens veertien dagen voor aanvang van het toernooi te arriveren en zolang in quarantaine te gaan.

„We gaan een manier vinden om de spelers hier te krijgen die momenteel in een bubbel de wereld rondreizen”, aldus Tiley. „We zijn het enige land waar quarantaine vereist is. We hebben een manier gevonden om dat te regelen en dat zullen we ook doen.”

Australië is relatief succesvol geweest in het beheersen van het coronavirus en de regering beschouwt strikte beperkingen voor degenen die het land kunnen binnenkomen als een belangrijk onderdeel van hun strategie.

Basketbal: Curry wint voor tweede keer topscorerstitel in NBA

07.35 uur: Stephen Curry heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de topscorerstitel in de NBA gewonnen. De 33-jarige basketballer van de Golden State Warriors noteerde zondag tegen Memphis Grizzlies nog eens 46 punten. Curry kwam daarmee in het reguliere seizoen uit op gemiddeld 32,0 punten per duel. Bradley Beal van de Washington Wizars bleef steken op 31,3 punten.

De Warriors wonnen de wedstrijd met 113-101. Het betekende de zesde achtereenvolgende zege. Golden State Warriors treft woensdag in de play-offs de Los Angeles Lakers.

„Hij is nog nooit zo goed geweest”, zei coach Steve Kerr over Curry, die zich voegde bij Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar en Wilt Chamberlain die ook meer dan één keer de topscorerstitel op hun naam schreven. De eerste keer dat Curry de meeste punten in de NBA maakte was in 2016.