Van Nistelrooy: ’Bedoeling dat De Jong aanhaakt voor Vitesse-uit’

Thorgan Hazard en Savio zijn ingestroomd in de teamtraining, maar het duel met Vitesse komt nog te vroeg. Van Nistelrooy verwacht dat zij na de interlandperiode weer kunnen instromen.

Van Nistelrooy kan nog niet beschikken over Walter Benitez en Mauro Junior, die allebei last hebben van knieblessures. Mauro Junior is in Brazilië geopereerd en werkt daar het eerste deel van zijn herstelperiode af. Van Nistelrooy heeft nog geen streep gezet door zijn naam voor de rest van het seizoen. „Kijken of hij aan het einde van het seizoen nog wat kan meepikken.”