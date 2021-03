WK shorttrack: derde individuele titel lonkt voor Schulting

Schaatsen

WK shortrack: Shaoang Liu pakt titel, De Laat vijfde

Shorttracker Itzhak de Laat is bij de WK shorttrack in Dordrecht op de afsluitende superfinale over 3000 meter als tweede geëindigd. Alleen de Fransman Sébastien Lepape was sneller dan de Nederlander. De Hongaar Shaolin Sandor Liu werd derde.