Nieuwe Hertha-trainer levert direct deel van salaris in

„Dat vind ik een bijzonder en geweldig gebaar, waar ik je gelijk voor wil bedanken”, zei Preetz. „Dit toont aan dat Bruno, zelfs in deze situatie, oog heeft voor omstandigheden op dit moment in ons land en in het voetbal.”

Hoewel ook in de Bundesliga al weken niet wordt gevoetbald vanwege het coronavirus, besloot Hertha BSC vorige week om weer van trainer te wisselen. Na Ante Covic (ontslagen), Jürgen Klinsmann (opgestapt) en Alexander Nouri (die als interim-trainer in eerste instantie het seizoen zou afmaken) is Labbadia al de vierde trainer dit seizoen bij de club van Karim Rekik en Javairô Dilrosun.

In Duitsland ligt de competitie in ieder geval tot het einde van deze maand stil. Hertha BSC traint voorlopig in kleine groepjes. Negen wedstrijden voor het einde van de competitie staat de ploeg uit Berlijn op de dertiende plaats.

„Ik ben benieuwd hoe de spelers ervoor staan. Ze hebben vier weken geen bal aangeraakt, dat voelt als een eeuwigheid”, zei Labbadia, die zoveel potentie ziet in de selectie dat hij Hertha zelfs zijn „droomclub” noemde. „We zitten in een heel ongebruikelijke situatie. Ik kan niemand een hand geven, niemand even apart nemen op het veld. Maar ik moet er wel voor zorgen dat het team klaar is voor de dag dat we weer gaan voetballen, wanneer dat ook mag zijn.”