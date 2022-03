Mathieu van der Poel wil Giro én Tour helemaal rijden

De Ronde van Italië begint op 6 mei in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. „Vooral de eerste week is aantrekkelijk, met een kans op de roze trui”, aldus Van der Poel. „Dat is de voornaamste reden.”

"Niet afstappen na tien dagen"

Als het plan wordt doorgezet wil Van der Poel bovendien de Giro ook uit te rijden. Vroegtijdig afhaken om frisser aan de Tour, die op 1 juli begint, te kunnen starten, is geen optie. „Nee, dan rij ik hem ook uit”, aldus Van der Poel. Vorig jaar stapte hij nog wel na na tien dagen uit de Tour met het oog op de Olympische Spelen. „Maar eigenlijk wilde ik toen ook de Tour al uitrijden”, zegt hij nu. „Dat heb ik de ploeg nu ook aangegeven: ik ga in de Giro niet afstappen na tien dagen. Het is mijn intentie om dit jaar zowel de Tour als de Giro helemaal vol te maken.”

Van der Poel maakte zaterdag in Milaan-Sanremo zijn rentree in het peloton, nadat hij bijna drie maanden niet had gekoerst vanwege fysieke problemen. De 27-jarige Nederlander kon in de klassieker over bijna 300 kilometer meteen weer meedoen om de winst. Van der Poel eindigde op de Via Roma als derde.