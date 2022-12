Sportkrant pakt groots uit: Hakim Ziyech op weg naar Italië?

Ziyech is de grote blinkvanger op de voorpagina. In een gefotoshopte afbeelding heeft de oud-Ajacied het shirt van de Italiaanse topclub zelfs al om zijn schouders hangen. Voor het daadwerkelijk zo ver is moeten Chelsea en AC Milan nog wel een akkoord bereiken. De Rossoneri zouden 15 miljoen euro over hebben voor Ziyech, die de afgelopen maanden ook in verband werd gebracht met een terugkeer naar Ajax.

Het lijkt aannemelijk dat Chelsea alleen bij een hoger bedrag zaken wil doen. Hoewel Ziyech bij The Blues weinig meer in actie komt, zal de club bij een verkoop een significant deel van de 40 miljoen euro willen terugzien die het in 2020 aan Ajax betaalde.

Ziyech speelde tot dusver 92 duels voor Chelsea. Daarin maakte hij 14 doelpunten en bereidde hij 10 treffers voor. Milan-coryfee Arrigo Sacchi lijkt het in ieder geval te zien zitten in de 29-jarige linkspoot. „Hij heeft kwaliteit, techniek en snelheid. Als hij zich kan aanpassen, wordt hij een hit. Hij kan op drie posities achter de spits spelen. Maar om succesvol te zijn, is ook mentaliteit van belang. Ik ken Ziyech als persoon alleen niet en daarom ik kan geen mening vormen. Maar ik vertrouw volledig op de clubleiding, die tot nu toe weinig tot geen fouten heeft gemaakt.”