Rossi-pupil Bagnaia moet aan de bak om al in Maleisië wereldkampioen te worden

Kampioenschapsleider Francesco Bagnaia, een pupil van de gestopte Valentino Rossi, start zondag in de voorlaatste race van het seizoen pas vanaf de derde startrij op de negende plaats. De Italiaan had niet zijn dag, want hij kwam twee keer ten val op zijn Ducati. Bagnaia kan zich zondag voor het eerst in zijn carrière kronen tot wereldkampioen.

Zijn grote concurrent voor de titel, de Fransman Fabio Quartararo, deed het in de kwalificaties op Sepang nog slechter. De regerend kampioen noteerde op zijn Yamaha de twaalfde tijd en hij verdiende daarmee een plek op de vierde startrij.

De Italiaan Enea Bastianini (Ducati) en de Spanjaard Marc Márquez (Honda) reden in de kwalificaties respectievelijk de tweede en derde tijd en starten zondag met Martin vanaf de voorste rij.

In de Moto2 zette Bo Bendsneyder de twaalfde tijd neer in de kwalificatie. De Rotterdammer start zondag vanaf de vierde startrij. De Japanner Ai Ogura, leider in het kampioenschap, pakte pole. Zonta van den Goorbergh, de tweede Nederlander in de Moto2, ontbrak. Hij herstelt van een gebroken pols.