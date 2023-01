Loting achtste finales KNVB-beker: Ajax naar FC Twente

Mohammed Kudus houdt namens Ajax FC Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki achter zich. Ⓒ ANP/HH

De wedstrijd tussen Ajax en FC Twente in de Johan Cruijff ArenA was nog geen half uur afgelopen, of het lot koppelde beide ploegen opnieuw aan elkaar. In de achtste finales van het toernooi om de KNVB-beker gaan de Amsterdammers over een dikke drie weken op bezoek in de Grolsch Veste.