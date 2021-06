Danny Makkelie in spoor van legende Pierluigi Collina

De UEFA heeft Danny Makkelie aangesteld om de kraker tussen Duitsland en Engeland te leiden. Ⓒ HH/ANP

LONDEN - Danny Makkelie (38) treedt in de voetbalsporen van scheidsrechterlegende Pierluigi Collina. De kale Italiaan, die jarenlang aan de wereldtop stond, was in 2000 de laatste arbiter die de beladen EK-kraker Engeland-Duitsland in goede banen mocht leiden. Dinsdag op Wembley valt die grote eer de Nederlander ten deel.