Assist Ziyech bij eerste zege Chelsea in 2023, Newcastle wint ook

Kai Havertz tekende voor de enige treffer. De Duitse aanvaller kopte in de 64e minuut een voorzet van oud-Ajacied Hakim Ziyech binnen.

Ondanks de achtste overwinning van het seizoen blijft Chelsea op de tiende plaats staan met 28 punten uit negentien wedstrijden. Crystal Palace heeft 6 punten minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld.

De wedstrijd tegen Crystal Palace kwam net te vroeg voor Chelsea-aankoop Michailo Mudryk, die tijdens de rust van het duel werd gepresenteerd aan het publiek op Stamford Bridge. De onlangs gehuurde João Félix zat een schorsing uit na zijn rode kaart in zijn eerste wedstrijd voor de club.

Na een indrukwekkend eerbetoon voor de vorige week overleden Italiaanse oud-speler Gianluca Vialli nam Chelsea het initiatief. Het eerste gevaar kwam echter van de bezoekers, via Michael Olise en Tyrick Mitchell. Aan de andere kant van het veld misten Thiago Silva en Lewis Hall net het doel, terwijl Crystal Palace-keeper Vicente Guaita een paar keer handelend moest optreden.

Chelsea had het lastiger in de tweede helft, maar kwam via Havertz wel op voorsprong. De Duitse aanvaller verzuimde in de slotfase de voorsprong te verdubbelen, terwijl Cheick Doucouré nog dicht bij een late gelijkmaker was.

Benauwde zege Newcastle op Fulham

Newcastle United boekte een benauwde zege op Fulham. De nummer 4 van de ranglijst won met 1-0 dankzij een treffer van voormalig Willem II-speler Alexander Isak in de laatste minuut. Twintig minuten eerder werd een benutte strafschop van Fulham-aanvaller Aleksandar Mitrovic afgekeurd, omdat hij uitgleed toen hij schoot en de bal met beide benen raakte.

De bal vloog met een merkwaardige carambole weliswaar in het doel, maar de treffer werd afgekeurd. De Nederlandse verdedigers Sven Botman (Newcastle) en Kenny Tete (Fulham) speelden beiden de hele wedstrijd.