PSV heeft Portugees Bruma op radar

De buitenspeler van het Duitse RB Leipzig is een kandidaat om de mogelijk vertrekkende Hirving Lozano en/of Steven Bergwijn op te volgen. PSV heeft bij de nummer drie van de Bundesliga geïnformeerd naar de in Guinee-Bissau geboren aanvaller, maar hikt voorlopig nog aan tegen de vraagprijs. Die ligt boven de tien miljoen euro.

Bruma maakte in 2017 de overstap van Galatasaray naar Leipzig voor zo’n vijftien miljoen euro. Zijn naam prijkte eerder ook al op de verlanglijst van PSV. De zevenvoudig international van Portugal speelde de afgelopen twee jaar ruim veertig wedstrijden voor Leipzig, waar hij ook werd gebruikt als aanvallende middenvelder. Hij scoorde vijf keer. Bruma was niet opgenomen in de Portugese selectie tijdens de Nations League.

PSV speurt op de internationale transfermarkt ook naar andere versterkingen, bijvoorbeeld in de verdediging. De clubleiding is er tot dusver echter nog niet in geslaagd om spijkers met koppen te slaan. Van de basisploeg van afgelopen seizoen is tot nu toe alleen centrale verdediger Daniel Schwaab (transfervrij) vertrokken.