De Ligt baalt van weinige speelminuten die Van Gaal hem gaf op WK

De 23-jarige speler van Bayern München verloor na het openingsduel met Senegal zijn basisplaats en zei aanvankelijk dat hij al blij was met het spelen van één WK-wedstrijd. Op een persconferentie op trainingskamp met zijn club gaf De Ligt toch aan dat hij er „zoals iedere voetballer” wel mee heeft gezeten.

De Ligt probeert nu na weken vakantie met Bayern op trainingskamp in Qatar weer fit te worden voor de tweede seizoenshelft, die volgende week vrijdag begint. De voormalig Ajacied zei tevreden te zijn over zijn eerste halfjaar in Duitsland na zijn komst van Juventus. „Maar ik weet dat ik nog beter kan en ik hoop dat ik mijn niveau hoger kan leggen. Hier in Qatar ben ik al veel sterker geworden.”

De Ligt heeft de komende maanden net als de Fransman Dayot Upamecano een grote kans op een plek centraal achterin de verdediging van de Duitse kampioen. Volgens de Nederlander vullen de twee elkaar goed aan. Er is in de Bayern-verdediging een plek vrijgekomen door de blessure van de Fransman Lucas Hernández. Daar staat de transfervrije komst van oud-Ajacied Daley Blind tegenover.