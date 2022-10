Feyenoord staat in extreme Europa League-groep voor ’twee finales’

Voetbal

Noa Lang mist penalty bij afstraffing Club Brugge in eigen huis

Club Brugge heeft de eerste nederlaag geleden in de Champions League dit seizoen. De Belgische club, die al zeker is van de knock-outfase, verloor in eigen huis met 4-0 van FC Porto dat daarmee een grote stap zette naar de achtste finales in het clubtoernooi.