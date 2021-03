Column Wim Kieft: alle energie is eruit bij Sébastien Haller

Tennis

Rentree Federer strandt in kwartfinales van Doha

Roger Federer heeft zijn tweede partij na zijn langverwachte rentree in het ATP-circuit niet weten te winnen. De 39-jarige Zwitser ging donderdag in de kwartfinales van de Qatar Open in Doha in drie sets onderuit tegen de ongeplaatste Nikoloz Basilasjvili.