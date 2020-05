Renault haalt zorgen weg: ’We blijven actief in Formule 1’

Vanwege de coronacrisis moest Renault flink bezuinigen. Het voortbestaan van Renault in de Formule 1 werd in twijfel getrokken, maar aan die geruchten is nu een einde gemaakt door Delbos. „Bij dezen laten wij weten dat het onze intentie is om actief te blijven in de Formule 1.”

Uiteindelijk was het budgetplafond, dat deze week officieel werd bevestigd door de FIA en zijn intreden doet in 2021, een doorslaggevende factor voor Renault. „Voor ons pakt het nieuwe budgetplafond (van 133 miljoen euro in, red.) positief uit. Met die nieuwe regel hoeven we minder in deze discipline (Formule 1, red.) te investeren dan sommige concurrenten, die er jaarlijks enorm veel geld in pompen. Dus Formule 1, we zij er en we blijven er.”

Sinds 2016 heeft het Franse automerk weer een eigen renstal in de koningsklasse van de autosport. Vorig seizoen eindigde Renault - met Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg als coureurs - als vijfde in de strijd om de constructeurstitel. Dat resultaat hoopt Renault met Ricciardo en Esteban Ocon dit seizoen te verbeteren. De F1 hoopt op 5 juli weer van start te gaan met de Grand Prix van Oostenrijk.

Voor de coureur uit Australië is het overigens het laatste seizoen dat hij voor Renault rijdt. Ricciardo vertrekt aan het eind van het racejaar naar McLaren. Renault heeft de toekomstige vervanger nog niet gevonden.