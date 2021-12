China-boycot WTA niet overgenomen: ’We willen niet een miljard mensen straffen’

„Als het mondiale bestuursorgaan binnen het tennis steunen we vrouwenrechten, maar we willen niet een miljard mensen straffen”, zo klinkt het uit de mond van voorzitter David Haggerty. Dat betekent niet dat hij geen onderzoek wil naar de situatie van Shuai. Hoewel de Chinese inmiddels enkele videogesprekken heeft gehad met IOC-voorzitter Thomas Bach wordt er getwijfeld of ze wel veilig is, sinds ze voormalig vice-premier Zhang Gaoli van seksueel misbruik beschuldigde. „Haar beschuldigingen moeten serieus worden onderzocht en we zullen achter de schermen blijven werken om dit op te lossen.”

Een boycot helpt volgens Haggerty niemand verder. „Je moet niet vergeten dat de ITF verantwoordelijk is voor de wereldwijde ontwikkeling. Daarom zullen we de evenementen voor zowel junioren als senioren die in China gepland zijn voorlopig doorgaan.”