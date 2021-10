John van den Brom krabbelt verder op met Genk; Jeffrey Gouweleeuw scoort bij zege Augsburg

De ploeg van de Nederlander won in de Belgische competitie met 6-2 bij Zulte Waregem. Woensdag had Genk in het bekertoernooi al met 6-0 gewonnen bij Winkel Sport.

Na vijf nederlagen op rij in alle competities stond Van den Brom flink onder druk. De clubleiding besloot begin deze week om niet de hoofdtrainer, maar diens assistent Dennis Haar weg te sturen. Genk had in de laatste drie wedstrijden voor het gedwongen vertrek van Haar geen enkel doelpunt gemaakt.

Tegen derdeklasser Winkel Sport scoorde de Belgische bekerhouder er weer lustig op los en ook in de competitie tegen Zulte Waregem kon Van den Brom zes keer juichen. Bij rust stond het 0-2, aan het begin van de tweede helft liep Genk snel uit. Met 20 punten uit dertien wedstrijden staat de ploeg van Van den Brom op de zesde plaats, met 6 punten achterstand op koploper Club Brugge.

Gouweleeuw scoort voor winnend Augsburg

Mede dankzij een doelpunt van aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw heeft FC Augsburg de tweede overwinning van het seizoen geboekt in de Bundesliga. Tegen streekgenoot VfB Stuttgart werd het liefst 4-1. Augsburg, zestiende, heeft daardoor nog maar 1 punt achterstand op Stuttgart dat ook pas twee keer won.

Centrale verdediger Gouweleeuw zette zijn ploeg in de 53e minuut op een 2-1-voorsprong in zijn 150e officiële optreden voor de club. Voor de oud-speler van Heerenveen en AZ was het zijn vierde treffer in al die jaren in de Bundesliga. Voor rust had Chris Führich de gasten uit Stuttgart al na 7 minuten op voorsprong gezet, de Brit Reece Oxford maakte na een halfuur gelijk.

Florian Niederlechner en de IJslander Alfred Finnbogason (eveneens ex-Heerenveen) zorgden in de laatste 20 minuten voor de ruime marge.

Blunder van doelman Krul leidt nederlaag Norwich City in

Doelman Tim Krul heeft Norwich City onvoldoende kunnen helpen in het verloren thuisduel met Leeds United. Hij ging in de fout bij de winnende treffer van Rodrigo (1-2). Krul verzuimde het afstandsschot van de Spanjaard te keren. Hij liet de bal glippen.

Norwich City blijft de hekkensluiter van de Premier League, met slechts 2 punten uit tien duels. Krul maakt deel uit van de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de twee laatste groepsduels in de WK-kwalificatie met Montenegro en Noorwegen, net als Justin Bijlow, Joël Drommel en Mark Flekken.

Raphinha opende de score voor Leeds tegen Norwich. Andrew Omobamidele maakte gelijk. Pascal Struijk speelde de hele wedstrijd voor Leeds United. Zijn ploeggenoot Crysencio Summerville bleef op de bank.