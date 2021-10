John van den Brom krabbelt verder op met Racing Genk

De ploeg van de Nederlander won in de Belgische competitie met 6-2 bij Zulte Waregem. Woensdag had Genk in het bekertoernooi al met 6-0 gewonnen bij Winkel Sport.

Na vijf nederlagen op rij in alle competities stond Van den Brom flink onder druk. De clubleiding besloot begin deze week om niet de hoofdtrainer, maar diens assistent Dennis Haar weg te sturen. Genk had in de laatste drie wedstrijden voor het gedwongen vertrek van Haar geen enkel doelpunt gemaakt.

Tegen derdeklasser Winkel Sport scoorde de Belgische bekerhouder er weer lustig op los en ook in de competitie tegen Zulte Waregem kon Van den Brom zes keer juichen. Bij rust stond het 0-2, aan het begin van de tweede helft liep Genk snel uit. Met 20 punten uit dertien wedstrijden staat de ploeg van Van den Brom op de zesde plaats, met 6 punten achterstand op koploper Club Brugge.