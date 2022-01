Wielrenners Jumbo-Visma wensen schaatsende collega’s met knipoog succes in Peking

Zo opent Roglic met de suggestie om niet onderuit te gaan. De Sloveen kwam tijdens de Tour de France van 2021 al tijdens de derde rit ten val en kon de ronde uiteindelijk niet afmaken.

Vervolgens verwijst de drievoudig winnaar van de Vuelta naar een ander incident dat tijdens de afgelopen Tour wereldwijd in het oog sprong. Nu zullen Sven Kramer en consorten een bordje met Allez Opi Omi in de National Speedskating Oval in Peking niet snel tegenkomen, maar de schaatsers van Jumbo-Visma moeten natuurlijk wel langs coach Jac Orie die de rondetijden aankondigt. Dat een ongeluk met zo’n bord in een klein hoekje kan zitten, weten de wielrenners maar al te goed.

Bekijk hieronder de volledige video van Jumbo-Visma met daarin een top-5 van tips van Roglic: