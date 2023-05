Max Verstappen heeft gemengde gevoelens bij overstap Honda: ’Beetje zonde’

Verstappen en Red Bull rijden sinds 2019 met een Honda-motor, na jaren van misère met Renault. In 2021 en 2022 legde de Nederlander beslag op de wereldtitel. Toch had Honda eind 2020 al aangegeven zich na het seizoen 2021 terug te trekken.

Van die beslissing kregen ze in Japan snel spijt. Honda levert nog tot en met 2025 alsnog motoren aan Red Bull en zusterteam AlphaTauri, maar in de tussentijd heeft Red Bull wel een hele motorenfabriek opgetuigd. Het team van Verstappen rijdt vanaf 2026 met een zelfgebouwde krachtbron en heeft de handen daarnaast ineengeslagen met het Amerikaanse Ford.

,,Het is een beetje zonde”, zegt Verstappen over de ontwikkelingen bij Honda. ,,Toen ze zeiden dat ze gingen stoppen, is Red Bull zelf aan de slag gegaan. Toen dat hele proces al bezig was, zei Honda dat ze toch doorwilden. Maar dan kan je niet meer samenwerken. Dat is jammer, maar aan de andere kant kijk ik er ook naar uit wat er in 2026 gaat gebeuren. Voor Aston Martin is het denk ik heel goed. Honda bouwt een goede motor, dat weten we allemaal inmiddels wel.”