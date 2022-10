Ajax met Kaplan naar Glasgow voor laatste Champions League-duel

Kaplan speelde nog geen wedstrijd voor Ajax sinds zijn komst van Trabzonspor afgelopen zomer. De 19-jarige verdediger liep zijn blessure op tijdens een interland van Jong Turkije in september.

De wedstrijd tussen Ajax en Rangers in Glasgow heeft als inzet de derde plaats in de groep en daarmee overwintering in de Europa League. Ajax staat op de derde plaats en heeft na vijf wedstrijden 3 punten. Rangers, de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst, wacht nog op het eerste punt. Het eerste duel in Amsterdam eindigde in 4-0 voor Ajax.