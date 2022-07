Na koude douche krijgt Van Aert te maken met Van der Poel

Wielrennen

Eerste gele trui in Tour van 2022 verrassend voor Yves Lampaert

De kop van de Tour de France is eraf en de eerste gele trui van de editie van 2022 is voor Yves Lampaert. De 31-jarige Belg van Quick-Step Alpha Vinyl was vrijdag in 15 minuten en 17 seconden de snelste in de tijdrit over 13,2 kilometer in Kopenhagen.