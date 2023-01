Sparta verzuimt door gelijkspel in Nijmegen wederom Ajax te passeren

Sparta ging met het nodige vertrouwen naar Nijmegen. De ploeg was al zeven duels ongeslagen in de Eredivisie en doelman Nick Olij stond sinds de hervatting nog geen enkel doelpunt toe in de competitie. NEC was in de eerste helft dicht bij de eerste treffer op Olij. Olij bracht redding op een vrije trap van Elayis Tavsan en Mikkel Duelund schoot vlak voor rust uit de draai naast.

In de tweede helft kreeg Dirk Proper een enorme kans om de score te openen. Hij kwam vrij voor Olij, maar de keeper redde knap. Uit een corner kopte Arno Verschueren vervolgens de 0-1 binnen. Invaller Pedro Marquez, net in het veld, speelde zich in de 80e minuut goed vrij en beëindigde met een raak schot de reeks van Olij. De keeper van de Rotterdammers redde het punt nog door diep in blessuretijd een kopbal van Landry Dimata te stoppen.

Sparta liet zo voor de tweede keer op rij een kans liggen om in ieder geval tijdelijk Ajax te passeren op de ranglijst. Bij een zege hadden ze één punt meer gehad dan de momenteel noodlijdende Amsterdammers.