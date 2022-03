Slechts drie clubs verdienden meer aan jeugdspelers dan Ajax

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Alleen de tegenstander van Ajax in de Champions League, SL Benfica, (379 miljoen euro), Real Madrid (330 miljoen) en AS Monaco (285 miljoen) scoren beter dan de Amsterdammers (283 miljoen) over transfers sinds 2015. Daar kan gelijk bij aangetekend worden dat Monaco 63 procent van die opbrengsten te danken heeft aan één transfer, namelijk die van Kylian Mbappé naar Paris Saint-Germain.

Bij Ajax was de grootste transfer die van De Ligt naar Juventus. De mandekker is daarmee goed voor 30 procent van de transferopbrengsten van jeugdspelers sinds 2015.

PSV boven PSG

PSV (147 miljoen) staat wat dieper in de lijst op een zestiende plek net onder RSC Anderlecht, maar net boven onder andere Manchester City en Paris Saint-Germain. Een kwart van de opbrengsten kwam voor rekening van de overstap van Memphis Depay naar Manchester United.

Nog wat lager staat AZ (79 miljoen, waarvan een kwart door Myron Boadu naar AS Monaco) kort achter clubs als Borussia Dortmund, AS Roma en Valencia, maar met meer inkomsten dan Bayern München en Juventus. Feyenoord komt met 68 miljoen euro (waarvan 28 procent door Rick Karsdorp naar AS Roma) net achter de club uit Turijn, maar weet nog wel beide clubs uit Milaan en Manchester United onder zich.

Het onderzoek is ook uitgesplitst per land. Dan staan de Engelse clubs bovenaan met opbrengsten van ruim 2 miljard euro. Nederland bezet na Frankrijk, Spanje, Italië, Brazilië, Duitsland en Portugal de achtste plaats met 709 miljoen euro.

Om meegenomen te worden in het onderzoek moesten spelers uit de eigen jeugd tussen hun 15e en 21e minimaal drie jaar voor de club gespeeld hebben.